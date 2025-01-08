Абдулла Арипов встретился с главами правительств Кыргызстана и Таджикистана — подробности

«Руководители правительств выразили уверенность в том, что сегодняшнее заседание определит судьбу региона на десятилетия вперед в интересах благосостояния народов и стран. Встреча глав государств, которая состоится в дальнейшем, будет способствовать развитию добрососедских отношений и многогранного партнерства», — говорится в сообщении.