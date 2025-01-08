МИД Польши сообщил о закрытии генконсульства в Петербурге

В сообщении на сайте ведомства говорится, что 8 января с участием польского посла в РФ Кшиштофа Краевского прошла церемония закрытия консульского учреждения Польши в Санкт-Петербурге.
Как передает корреспондент ТАСС в Санкт-Петербурге, на здании представительства с флагштоков сняли флаги Польши и ЕС. Также с фасада здания на 5-й Советской улице демонтировали табличку генконсульства.
5 декабря 2024 года МИД РФ нотой уведомил Варшаву о том, что польское генконсульство в Петербурге должно прекратить работу до 10 января 2025 года. Это стало ответной мерой на закрытие Польшей генконсульства РФ в Познани, о чем 22 октября объявил глава МИД республики Радослав Сикорский.