Маск высмеял слова Трюдо о суверенитете Канады

Ранее в этот день глава правительства Канады заявил, что нет ни малейшего шанса на то, что эта страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Трюдо указал, что Оттава и Вашингтон — важнейшие партнеры по торговле и безопасности и это сотрудничество идет на пользу жителям обоих государств.