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Маск высмеял слова Трюдо о суверенитете Канады

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в среду, 8 января, высмеял отказ премьер-министра Канады Джастина Трюдо избранному президенту США Дональду Трампу сделать Канаду 51-м штатом США и назвал Трюдо девочкой.

Источник: Reuters

Ранее в этот день глава правительства Канады заявил, что нет ни малейшего шанса на то, что эта страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Трюдо указал, что Оттава и Вашингтон — важнейшие партнеры по торговле и безопасности и это сотрудничество идет на пользу жителям обоих государств.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому твои слова не имеют значения», — написал Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Трамп предложил включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата во время встречи с Трюдо 3 декабря 2024 года. Избранный президент Соединенных Штатов отметил тогда, что эта интеграция может произойти, если Оттава не сможет разобраться с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Более того, 10 декабря Трамп заявил, что штатами США могут стать Канада и Мексика. Телеканал CBC со ссылкой на министра общественной безопасности страны Доминика Леблана сообщил 17 декабря, что Канада потратит $900 млн на охрану своей границы с США.

Во время рождественского обращения 25 декабря избранный президент Соединенных Штатов пообещал вдвое снизить налоги гражданам Канады, если та станет 51-м штатом США. Кроме того, в этой речи Трамп поздравил Трюдо с праздником, назвав его не главой правительства, а губернатором Канады.

Позже, 7 января, премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд 7 января предложил приобрести Аляску после заявлений избранного американского лидера. Форд подчеркнул, что под его присмотром Канада не присоединится к США.