Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов

Глава государства Владимир Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов. По информации Кремля, совещание запланировано на 9 января.

Источник: Life.ru

«Основная тема обсуждения — запуск новых национальных проектов. С докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак», — рассказали в Кремле.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп допустил, что в течение шести месяцев после его официального вступления в должность могут состояться переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что знает о готовности Путина к диалогу, но подчеркнул, что считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.