Позарившийся на Гренландию Трамп получил жёсткий ответ из МИД Франции

«Очевидно, не может быть и речи о том, что Евросоюз позволит другим странам мира, о какой бы стране ни шла речь… атаковать свои суверенные границы», — подчеркнул глава МИД Франции.
Он также отметил, что Европа — сильный континент, однако ЕС должен принять дополнительные шаги для своего усиления. Кроме того, дипломат отметил, что мы живём в эпоху «закона сильнейшего», однако выразил сомнение, что США при Трампе будут завоёвывать Гренландию.
Очевидно, что Дональд Трамп всерьёз позарился на Гренландию. Политик даже перечислил выгоды от присоединения к США Канады и Гренландии. В свою очередь, власти Гренландии заявили о желании отделиться от Дании. Трамп тоже призвал Данию отказаться от Гренландии.