Позарившийся на Гренландию Трамп получил жёсткий ответ из МИД Франции

Он также отметил, что Европа — сильный континент, однако ЕС должен принять дополнительные шаги для своего усиления. Кроме того, дипломат отметил, что мы живём в эпоху «закона сильнейшего», однако выразил сомнение, что США при Трампе будут завоёвывать Гренландию.