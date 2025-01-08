Потери ВСУ в Курской области перевалили за 50 тысяч военнослужащих

«Противник потерял более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортёров, 1 515 боевых бронированных машин, 1 430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США», — сказали в военном ведомстве.
Помимо этого, киевский режим потерял 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Ранее сообщили, что утром 5 января бойцы ВСУ попытались пересечь границу с Россией в Курской области и начать контратаку в регионе. Однако российским войскам удалось отразить волну украинских формирований. Многие из них решили сдаться в плен.