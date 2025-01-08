Потери ВСУ в Курской области перевалили за 50 тысяч военнослужащих

Помимо этого, киевский режим потерял 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.