Речан в разговоре с Каллас заявил, что власти обеспечивают потребность Молдовы в энергии

В Приднестровье с 11 декабря 2024 года действует 30-дневный режим ЧС в энергетике. С 1 января 2025 года прекращена подача газа в регион, в настоящее время 122 населенных пункта отключены от газоснабжения. Без голубого топлива остаются 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч — частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания.