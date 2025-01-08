Речан в разговоре с Каллас заявил, что власти обеспечивают потребность Молдовы в энергии

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Власти обеспечивают потребности Республики Молдова в энергетике, об этом в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Кайей Каллас заявил молдавский премьер Дорин Речан.
«Мы подтвердили, что, несмотря на энергетический шантаж Кремля, мы обеспечиваем энергетические потребности Молдовы и защищаем наших граждан», — цитирует Речана пресс-служба правительства.
Каллас в сообщении о разговоре с молдавским премьером заявила, со своей стороны, что «Молдова остается жизнеспособной и хорошо подключенной к европейским энергетическим сетям» благодаря Евросоюзу.
«Благодаря поддержке Европейского союза Молдова остается жизнеспособной и хорошо подключенной к европейским энергетическим сетям. В разговоре с Дорином Речаном я подтвердила нашу неизменную солидарность с Молдовой», — написала Каллас.
В Приднестровье с 11 декабря 2024 года действует 30-дневный режим ЧС в энергетике. С 1 января 2025 года прекращена подача газа в регион, в настоящее время 122 населенных пункта отключены от газоснабжения. Без голубого топлива остаются 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч — частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания.
Все промышленные предприятия прекратили работу, за исключением предприятий жизнеобеспечения. Молдавская ГРЭС перешла на работу на угле, только два энергоблока вырабатывают электроэнергию для населения. Из-за массового использования электроприборов значительно возросло потребление электроэнергии и давление на сети, что приводит к росту аварий. С 3 января начались веерные отключения электроэнергии, с 6 января они проводятся дважды в день, по четыре часа.
По инициативе кабмина Речана режим ЧП в энергетике введен парламентом с 16 декабря в правобережной Молдове. Электроэнергия, поступающая сюда, в основном приобретается в Румынии. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифов на электро- и теплоэнергию, рост превысил 30%.