В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши

Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также МИД РФ сообщил, что из «принципа взаимности» объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.