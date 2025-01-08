В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши

ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости. Консульство Польши закрыли в Санкт-Петербурге, сообщает МИД республики.
«Сегодня, 8 января при участии посла Польши в России Кшиштофа Краевского состоялась церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
МИД Польши напомнил, что генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге было закрыто после отзыва согласия России на деятельность данного учреждения, что стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани.
При этом посол Краевский выразил надежду, что польское консульское учреждение вернется в Санкт-Петербург в «лучшие времена».
Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также МИД РФ сообщил, что из «принципа взаимности» объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.