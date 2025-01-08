Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьера Украины Шмыгаля вызвали в Раду из-за закона о демобилизации

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль вызван в Верховную Раду из-за закона о демобилизации, который должен был инициировать кабмин. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Источник: Life.ru

По его словам, за вызов Шмыгаля проголосовали 158 депутатов.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, а закон «О воинской обязанности и военной службе» не устанавливает срок службы для мобилизованных. С 2023 года родственники военнослужащих требуют демобилизации тех, кто был призван в начале конфликта. Власти готовят закон о новых правилах мобилизации, обещая четкие сроки службы и возможность демобилизации, но эти положения не вошли в итоговый текст. В июле спикер Руслан Стефанчук заявил, что принятие закона о демобилизации нецелесообразно.