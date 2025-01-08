Премьера Украины Шмыгаля вызвали в Раду из-за закона о демобилизации

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, а закон «О воинской обязанности и военной службе» не устанавливает срок службы для мобилизованных. С 2023 года родственники военнослужащих требуют демобилизации тех, кто был призван в начале конфликта. Власти готовят закон о новых правилах мобилизации, обещая четкие сроки службы и возможность демобилизации, но эти положения не вошли в итоговый текст. В июле спикер Руслан Стефанчук заявил, что принятие закона о демобилизации нецелесообразно.