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Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России

Нестабильная ситуация в мире заставила Сербию расторгнуть некоторые контракты с Россией до улучшения положения дел. Об этом рассказал начальник Генерального штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».

Источник: Life.ru

«Что касается поставок оружия из РФ, то это на данный момент практически невозможно. Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — сказал Мойсилович, отметив, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Глава Генштаба пояснил, что российское оружие есть на вооружении по всему миру и производится во многих государствах по лицензиям, поэтому Сербия находит способы самостоятельного обслуживания своей военной техники.

Недавно президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсуждались возможности двустороннего сотрудничества. Вучич выразил надежду на улучшение отношений, что особенно актуально в связи с недавним возобновлением работы сербского посольства в Киеве.