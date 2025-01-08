Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России

«Что касается поставок оружия из РФ, то это на данный момент практически невозможно. Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — сказал Мойсилович, отметив, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации.