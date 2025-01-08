Сербия разорвала часть оборонных контрактов с Россией

По его словам, даже после наложения санкций на Россию Белград нашел способ обеспечить устойчивые и гибкие поставки российского вооружения благодаря лицензированному его производству в других странах. Он отметил, что сербская армия сегодня может организовать высокого уровня техобслуживание, восстановление запчастей для значительной части этого вооружения.