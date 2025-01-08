В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши

Напомним, в декабре Министерство иностранных дел России передало ноту польской стороне, уведомляя о том, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генконсульства РФ в Познани, российская сторона отзывает согласие на работу Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, начиная с 10 января 2025 года.