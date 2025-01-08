Ранее в США назвали сроки поражения Украины без американской помощи. Тем не менее, США готовятся объявить о «существенной» помощи Киеву. В то же время в США заявили, что сделка Трампа по Украине опасна для страны. Кроме того, в США раскусили замысел Зеленского против России.