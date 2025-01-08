Обращение с отработанным ядерным топливом: Узбекистан разработал проект стратегии

Документ, также включающий план по работе с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных установок, по словам главы Узатома, разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами РУз. В настоящее время он находится на согласовании с профильными министерствами и ведомствами.