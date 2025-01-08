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Обращение с отработанным ядерным топливом: Узбекистан разработал проект стратегии

Документ также включает план по работе с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных установок.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Узбекистан разработал проект стратегии обращения с отработанным ядерным топливом, рассказал директор Узатома Азим Ахмедхаджаев в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend.

Документ, также включающий план по работе с радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерных установок, по словам главы Узатома, разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами РУз. В настоящее время он находится на согласовании с профильными министерствами и ведомствами.

Ахмедхаджаев подчеркнул, что малая АЭС, которая строится в Узбекистане, будет использовать в качестве топлива местное сырье.

«Использование местного сырья позволит регулировать стоимость поставляемого в будущем ядерного топлива для атомных станций Узбекистана, тем самым снижая себестоимость вырабатываемой электроэнергии», — пояснил директор Узатома.

Он добавил, что в настоящее время по рекомендациям экспертов МАГАТЭ на месте строительства электростанции проводят аэрометеорологический мониторинг поверхностных и подземных вод, а также сейсмической активности и современных движений земной поверхности.

Энергопуск первого блока атомной станции планируют через 60 месяцев с начала работ. Каждый следующий блок будут вводить в эксплуатацию с интервалом в полгода.

«Атомная энергетика станет основой для всесезонного обеспечения страны электроэнергией, тепловой энергией и опресненной водой. Это первый шаг в развитие атомной отрасли, который будет способствовать укреплению экономики и благосостояния населения», — резюмировал глава Узатома.