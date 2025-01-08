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Европарламент может потребовать от Грузии начала войны с Россией

ТБИЛИСИ, 8 января. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) может принять очередную резолюцию против Грузии, в которой открыто потребует от страны начать войну с Россией. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Источник: Reuters

Свое заявление в правящей политсиле объясняют тем, что в 2024 году, а также до этого Европарламент принял пять резолюций, касающихся Грузии, в которых требовал введения санкций против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, освобождения находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, упразднения закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду, и введения санкций против России.

«С учетом этой тенденции, шестая резолюция Европарламента с большей степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией», — говорится в заявлении.

Бывший грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить антироссийские рестрикции, объяснив это национальными интересами. Власти страны многократно заявляли, что принятие ограничительных мер в отношении РФ нанесло бы не только значительный экономический урон Грузии, но и могло бы спровоцировать военное противостояние.

ЕС