Заседание Совбеза в Приднестровье: остатков газа региону хватит максимум на 24 дня

ТИРАСПОЛЬ, 8 янв — Sputnik. Сэкономленного Приднестровьем запаса природного газа хватит региону максимум на 24 дня, информацию представил на заседании Совбеза замглавы исполнительной власти Сергей Оболоник.
Председательствовавший на заседании лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал всех, кто сегодня сохраняет в рабочем состоянии энергосистему региона, героями своего времени. Он сравнил труд энергетиков с подвигом солдат в годы войны и медиков во время пандемии.
Отметим, что энергетики в регионе уже восьмые сутки работают на пределе возможностей. В устранении аварий задействованы 91 бригада или почти 300 специалистов. Порой аварии настолько серьёзные, что над их устранением приходится работать всю ночь.
Газовый вопрос
Как отмечалось на заседании, в настоящее время все Приднестровье потребляет 270 тысяч кубометров газа в сутки. По словам Оболоника, сэкономленного запаса в 13 миллионов кубометров хватит еще на 24 дня. В настоящее время газ подаётся только в многоэтажки (для приготовления пищи) и соцобъекты.
Ранее предполагалось, что голубого топлива южной части региона хватит до 20 января, северной — до 10-го. Но, как видно, жители региона смогли еще сэкономить. В качестве причины такой экономии власти региона приводят такой факт: во время кризиса 2009 года приднестровцы активно обогревали дома с помощью газовых конфорок кухонных плит, а сейчас большинство греется электроприборами. И здесь возникают свои сложности.
Нагрузка на электросети растет
Практически вчетверо возросла из-за кризиса с газом нагрузка на приднестровские электросети, отметили на заседании Совбеза. Если раньше зимой приднестровцы потребляли в общей сложности до 45 МВт в час, сейчас — 170 МВт. И это только население: общий расход достигает 220 МВт.
Молдавская ГРЭС в настоящее время работает на угле, однако ту часть оборудования, которая работает на данном виде топлива, не модернизировали, в отличие от газовой. Поэтому запускать систему на максимальной загрузке крайне рискованно.
В самые пиковые моменты потребления специалисты опробовали выработку 170 МВт в час. Однако, по их словам, работа станции на пределе чревата авариями и её полной остановкой. Специалисты настаивают на максимуме в 150 МВт. При этом 23 МВт — это потребность самой МГРЭС для производственного процесса. Разницу покрывает Дубоссарская ГЭС.
В целом сейчас Приднестровье может рассчитывать на 150 МВт, веерные отключения позволяют равномерно распределять эти мощности и сохранять систему работающей. Переход на отключение подачи электроэнергии дважды в сутки по четыре часа стал вынужденной мерой, но это дало положительный эффект.
Однако сейчас в регионе ищут другие, более комфортные для населения и безопасные для системы, варианты. Одним из них может стать запуск когенерационной станции «Тиротекс-энерго», это даст ещё 10 МВт в час.
Промышленность страдает
Отсутствие газоснабжения Приднестровья сильнее всего бьет по промышленности региона. Единственным выходом для предприятий, кроме крупных энергоемких производств, — это функционирование в ночные часы. На заседании Совбеза Приднестровья отметили, что есть организации, готовые запуститься в таком формате.
Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья соберет руководителей предприятий и обсудит дальнейшие действия.
В Регионе, напомним, остановлена вся промышленность, в том числе такие гиганты, как Молдавский металлургический завод (ММЗ), «Южмаш», «Электромаш», «Тиротекс». Не работают некоторые предприятия по производству продуктов питания (хлебокомбинаты, молокозаводы).
Школьникам продлили каникулы
Страдает и система образования: школьники Приднестровья остаются на каникулах до 20 января. Решение принято из-за невозможности организовать одновременное проведение уроков на дистанционке во время веерных отключений электроэнергии.
Студенты Приднестровского госуниверситета учатся в онлайн-формате, сессия продлится до 20 января. Затем, до 9 февраля, стартуют каникулы.
В техникумах и колледжах сессия прошла до Нового года и сейчас учащиеся отдыхают. Для них каникулы также продлятся до 20 января.
Детсады с 8 января начали работать после новогодних праздников. В настоящее время, как сообщила на радио глава образовательного ведомства Светлана Иванишина, в регионе открыт 41 детсад. Детские дошкольные учреждения принимают малышей из тех семей, где работают оба родителя (или один, если родитель-одиночка и он работает), а также из многодетных семей.
Детсады обеспечены котлами на твёрдом топливе или обогревателями. Время работы подстраивают под график веерных отключений: либо только в первой половине дня, либо по обычному графику.
На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.