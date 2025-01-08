Заседание Совбеза в Приднестровье: остатков газа региону хватит максимум на 24 дня

Как отмечалось на заседании, в настоящее время все Приднестровье потребляет 270 тысяч кубометров газа в сутки. По словам Оболоника, сэкономленного запаса в 13 миллионов кубометров хватит еще на 24 дня. В настоящее время газ подаётся только в многоэтажки (для приготовления пищи) и соцобъекты.