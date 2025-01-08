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Европарламент может потребовать от Грузии начала войны с Россией

Европарламент может принять новую резолюцию против Грузии, в которой откровенно призовёт страну к войне с Россией. Об этом заявила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Источник: Life.ru

Политсила отметила, что в прошлом году и ранее ЕП уже принял пять резолюций по Грузии, требуя санкций против Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды и санкций против России. В связи с этой тенденцией, новая резолюция, по мнению партии, вероятно, также потребует начала войны с Россией.

Ранее Life.ru писал, что Запад хочет сделать из Грузии «‎второй фронт» против России. По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, подобный трюк уже был предпринят у Запада на Украине, которая существует теперь только благодаря деньгам союзников.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.