Политсила отметила, что в прошлом году и ранее ЕП уже принял пять резолюций по Грузии, требуя санкций против Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды и санкций против России. В связи с этой тенденцией, новая резолюция, по мнению партии, вероятно, также потребует начала войны с Россией.