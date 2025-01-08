Приднестровье не рассматривает военный сценарий отношений с Молдавией

Красносельский также добавил, что сегодня вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян обвиняет приднестровскую сторону в том, что она не хочет диалога. «Странно такое слышать. Я лично направил за своей подписью молдавскому президенту госпоже Санду за четыре года семь писем с призывом к диалогу. И ни на одно не получил ответ. Ну какой же диалог? Повестка-то есть… Именно отсутствие диалога ведет к кризисным явлениям и к войнам в конечном итоге, что я категорически исключаю между Приднестровьем и Молдовой», — отметил Красносельский.