Токаев поручил ускорить строительство атомных станций

«Перед нами стоят важные задачи. Самое главное — держать на особом контроле ход выполнения поручений, данных Главой государства. Основная цель этого центра — повышение эффективности реформ. Эту сферу будет координировать первый заместитель руководителя Администрации президента Дархан Сатыбалды. И министры, и акимы должны быть готовы принимать смелые решения. Ранее я ставил перед Правительством конкретные задачи. По вопросам социально-экономического развития страны оно должно самостоятельно принимать необходимые решения. Требую конкретных результатов».