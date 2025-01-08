Главный координатор поставок оружия Украине ушла из Пентагона

Сообщается, что Купер была ключевой фигурой в координации поставок оружия для Киева с 2022 года. Она также была в хороших отношениях с представителями украинских властей. Занимавшая пост гражданского сотрудника Пентагона чиновница проработала в ведомстве более 20 лет. Журналисты считают, что она решила завершить карьеру в страхе перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.