Экс-президент Грузии стала стипендиаткой Киссинджера Института Маккейна в США

«Будучи стипендиатом Фонда Киссинджера Института Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития», — указано в сообщении.
Исполнительный директор Института Маккейна Эвелина Фаркас отметила, что Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера. По словам специалиста, бывший грузинский лидер показала свою силу и решительно защищала демократическое место страны в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата». Фаркас дополнила, что стипендия поможет Зурабишвили приложить ещё больше усилий для возвращения Грузии на путь демократии.
А ранее Life.ru сообщал, что в Тбилиси на Новый год протестующие накрыли праздничный стол на проспекте Руставели. К этой акции присоединилась также бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.