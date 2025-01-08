Экс-президент Грузии стала стипендиаткой Киссинджера Института Маккейна в США

Исполнительный директор Института Маккейна Эвелина Фаркас отметила, что Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера. По словам специалиста, бывший грузинский лидер показала свою силу и решительно защищала демократическое место страны в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата». Фаркас дополнила, что стипендия поможет Зурабишвили приложить ещё больше усилий для возвращения Грузии на путь демократии.