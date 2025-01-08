Президентские выборы в Польше назначили на 18 мая

В октябре прошлого года в Польше состоялись парламентские выборы, по результатам которых выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Дональда Туска на пост главы правительства.