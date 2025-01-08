Президентские выборы в Польше назначили на 18 мая

«Первый тур президентских выборов состоится 18 мая. Через две недели — 1 июня, при необходимости, будет проведен второй тур выборов», — приводит его слова Rzeczpospolita.
Холовня также сообщил, что проведение выборов в майские выходные исключено.
Что касается окружных избирательных комиссий, спикер заявил, что они должны быть сформированы до 31 марта, а кандидаты на пост президента могут быть выдвинуты до 4 апреля.
Согласно данным газеты, на данный момент принять участие в выборах планируют вице-спикер Сената (верхней палаты польского парламента) Магдалена Беят, депутат Марек Якубяк, лидер партии «Новая надежда» Славомир Ментцен, польский историк, независимый кандидат Кароль Навроцкий, мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, а также сам Холовня.
В октябре прошлого года в Польше состоялись парламентские выборы, по результатам которых выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Дональда Туска на пост главы правительства.