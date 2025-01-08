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В ВСУ назвали причины дезертирства в обученной во Франции бригаде

недостаточное оснащение и падение боевого духа солдат и командования.
Источник: Life.ru

Сообщается, что в бригаде столкнулись с низкой эффективностью и отсутствием мотивации командиров среднего звена. Драпатый также отметил, что состав этой бригады проходил обучение в сложных условиях, однако и этого оказалось недостаточно для нормального функционирования. Также он добавил, что состав «Анны Киевской» собирался в сжатые сроки, из-за чего проконтролировать все процессы было невозможно.

«Самовольное оставление части. Ситуация непростая», — высказался украинский военный, добавив, что будет запущена горячая линия для солдат, чтобы снизить число дезертиров.

Ежедневно в разных направлениях десятки украинских солдат решают оставить службу в ВСУ. Например, недавно в районе Курахово в ДНР восемнадцать украинских военнослужащих попали в плен. Ранее стало известно, что большое число военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен к ВС России после неудавшихся попыток контратаковать на территории РФ.