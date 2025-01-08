В ВСУ назвали причины дезертирства в обученной во Франции бригаде

Сообщается, что в бригаде столкнулись с низкой эффективностью и отсутствием мотивации командиров среднего звена. Драпатый также отметил, что состав этой бригады проходил обучение в сложных условиях, однако и этого оказалось недостаточно для нормального функционирования. Также он добавил, что состав «Анны Киевской» собирался в сжатые сроки, из-за чего проконтролировать все процессы было невозможно.