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Выборы президента Польши пройдут в мае

В Польше выборы президента состоятся 18 мая. Об этом сообщил маршал (спикер) Сейма (нижней палаты польского парламента) Шимон Холовня, отметив, что второй тур выборов при необходимости будет назначен на 1 июня.

Источник: Life.ru

«Я принял решение, что голосование на выборах президента Польши состоится 18 мая», — приводит телеканал TVP Info слова Холовни.

Спикер нижней палаты польского парламента добавил, что подпишет постановление об организации президентских выборов 15 января. После этой даты в стране стартует избирательная кампания. По словам спикера Сейма, регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.

А ранее Life.ru сообщал, что на выборах президента Хорватии ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов. В связи с этим был запущен второй тур борьбы. Между тем действующий президент Зоран Миланович был близок к победе и набрал 49,12% голосов.