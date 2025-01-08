Выборы президента Польши пройдут в мае

А ранее Life.ru сообщал, что на выборах президента Хорватии ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов. В связи с этим был запущен второй тур борьбы. Между тем действующий президент Зоран Миланович был близок к победе и набрал 49,12% голосов.