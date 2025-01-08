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Лукашенко: мы отдаем Беларусь в руки новому поколению, и это тяжелейшая работа

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси настроены организовать и провести тяжелейшую работу по передаче власти новому поколению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 января на церемонии вручения премий «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий «Беларускі спартыўны Алімп» 2024 года, передает корреспондент БЕЛТА.

«И последний тезис, очень важный — новое поколение. Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению», — отметил Александр Лукашенко.

Этот тезис глава государства озвучил и накануне, посещая на Рождество храм святителя Николая Чудотворца в Логойске.

«Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее для того, чтобы люди услышали. А вам говорю, потому что нам с вами придется это поколение сформировать и нам с вами придется их посадить в свои кресла — работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести», — заявил Президент.

Лукашенко Александр