Лукашенко: мы отдаем Беларусь в руки новому поколению, и это тяжелейшая работа

«И последний тезис, очень важный — новое поколение. Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению», — отметил Александр Лукашенко.
Этот тезис глава государства озвучил и накануне, посещая на Рождество храм святителя Николая Чудотворца в Логойске.
«Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее для того, чтобы люди услышали. А вам говорю, потому что нам с вами придется это поколение сформировать и нам с вами придется их посадить в свои кресла — работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести», — заявил Президент.