Алексея Текслера включили в совет по созданию передовых школ в стране

Как выяснилось, совет возглавит сам премьер-министр Мишустин, а также заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В число тех, кто теперь будет заниматься созданием подобных школ, вошли несколько глав субъектов РФ. В числе них оказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также в документе модно найти фамилии глав Хабаровского и Краснодарского краев, а также Белгородской, Нижегородской, Новгородской, Омской и других областей.