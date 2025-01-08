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Алексея Текслера включили в совет по созданию передовых школ в стране

Распоряжение о создании Координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций подписал Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Вечерний Челябинск».

Как выяснилось, совет возглавит сам премьер-министр Мишустин, а также заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В число тех, кто теперь будет заниматься созданием подобных школ, вошли несколько глав субъектов РФ. В числе них оказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также в документе модно найти фамилии глав Хабаровского и Краснодарского краев, а также Белгородской, Нижегородской, Новгородской, Омской и других областей.

Поручение по созданию координационного совета дал президент Владимир Путин. До 2030 года в стране должно проявиться не меньше 12 передовых школ, которые использую самые современные технологии и методики обучения.

Мишустин Михаил