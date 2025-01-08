Небензя назвал действия Израиля угрозой территориальной целостности Сирии

«Особо хотели бы выделить непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии, которую несут противоправные действия Израиля, проводящего политику свершившихся фактов на оккупированных Голанских высотах, а захвачено уже 500 квадратных километров сирийских земель, — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии. — Действия Израиля являются грубым нарушением международных правовых решений, включая многочисленные решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Призываем коллег по Совету Безопасности, а также представителей секретариата всемирной организации дать честную оценку происходящему».
Глава российского диппредставительства отметил, что «израильские авианалеты и обстрелы, а также наблюдаемый во многих районах разгул насилия провоцируют страдания, потери среди мирного населения, нарушение работы объектов гражданской инфраструктуры». «Регулярные сообщения о выведении из строя жизненно важной инфраструктуры не могут не вызывать тревоги», — констатировал он.
В конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря 2024 года они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря того же года Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
8 декабря 2024 года израильские военные, не встретив сопротивления, установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район. 10 декабря прошлого года министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ВМС его страны фактически уничтожили военный флот Сирии, а 12 декабря пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС в ходе серии массированных ударов по Сирии уничтожили свыше 90% выявленных запасов ракет класса земля — воздух.