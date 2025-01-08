Небензя назвал действия Израиля угрозой территориальной целостности Сирии

8 декабря 2024 года израильские военные, не встретив сопротивления, установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район. 10 декабря прошлого года министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ВМС его страны фактически уничтожили военный флот Сирии, а 12 декабря пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС в ходе серии массированных ударов по Сирии уничтожили свыше 90% выявленных запасов ракет класса земля — воздух.