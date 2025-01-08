«Полонез» станет еще лучше? Министр обороны об особенностях белорусской РСЗО

Впервые широкая общественность увидела «Полонез» на параде 9 мая 2015 года в Минске. На вооружение белорусской армии эта РСЗО была принята в 2016 году.
«Это действительно высокое достижение именно наших конструкторов, именно наших ученых. Мы смогли создать полностью свою реактивную систему залпового огня. Если говорить цифрами, с локализацией в 95%. Там все белорусское. Самое главное — там белорусские “мозги”. Появление этого комплекса — это важный фактор стратегического сдерживания. На тот период (“Полонез”. — Прим. БЕЛТА) являлся самым мощным комплексом в наших Вооруженных Силах. Он и сейчас остается, но уже не самым, а одним из мощных комплексов в наших Вооруженных Силах», — сказал Виктор Хренин.
Министр обороны отметил, что отечественные конструкторы на этом не остановились, и в Вооруженные Силы со временем поступила модернизированная РСЗО B-300 «Полонез-М».В состав батареи входят модуль управления, две транспортно-заряжающие машины и две пусковые установки. Каждая несет на себе восемь ракет класса «земля — земля».
Машина способна одновременно нанести точнейший удар по восьми целям. Ракета управляется на протяжении всего полета. Десять минут нужно для подготовки расчетов к пускам. Сразу после старта ракеты поднимаются на высоту 50 км. Они готовы нанести удар на расстояние до 300 км. Свою эффективность «Полонез» не раз подтверждал во время военных учений.
«Мы гордимся этой системой, мы очень бережно к ней относимся. И я скажу больше: мы не останавливаемся на достигнутом. Но об этом мы расскажем позже, потому что эта система станет еще лучше. Самое главное — у нас есть подготовленные люди, которые его (“Полонез”. — Прим. БЕЛТА) умеют применять. Создали хорошие условия его хранения и применения в том числе», — заверил министр обороны.