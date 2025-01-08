«Полонез» станет еще лучше? Министр обороны об особенностях белорусской РСЗО

«Мы гордимся этой системой, мы очень бережно к ней относимся. И я скажу больше: мы не останавливаемся на достигнутом. Но об этом мы расскажем позже, потому что эта система станет еще лучше. Самое главное — у нас есть подготовленные люди, которые его (“Полонез”. — Прим. БЕЛТА) умеют применять. Создали хорошие условия его хранения и применения в том числе», — заверил министр обороны.