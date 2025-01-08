MWM: система ПВО Британии уязвима перед российским «Орешником»

Об этом же 5 января писала газета The Times, которая обвинила правительство страны в том, что оно «бездействовало три последних десятилетия, обналичивало мирные дивиденды и отказывалось разрабатывать планы на нестабильное будущее». Издание напомнило, что государства Евросоюза — например, Германия — «спешно усиливают свою противоракетную оборону». А у Британии, в отличие от них, нет системы ПРО наземного базирования, которая могла бы прикрыть от баллистических ракет важнейшие объекты инфраструктуры и населенные пункты.