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Неизвестные дроны продолжают кружить над военными объектами Германии

Массовое вторжение неопознанных беспилотников коснулось военных объектов на территории Германии в канун Рождества. В последнее время ощутимо увеличилось число таких преступлений, сообщает Министерство внутренних дел ФРГ.

Источник: Life.ru

«Использование больших беспилотников для шпионажа за объектами, имеющими отношение к безопасности, также заметно растёт в Германии», — приводит слова ведомства немецкая газета Bild.

Журналисты сообщают, что в Рейнланд-Пфальце не удалось перехватить или уничтожить ни одного дрона. Регулярно объекты шпионят около аэропортов и военных баз.

В Германии уже более двух лет не могут понять, чьи дроны летают над местами тренировок немецких военных и солдат ВСУ. Неизвестные беспилотники заметили над целым рядом стратегических объектов, в том числе над американской военной базой «Рамштайн».