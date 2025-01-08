Байден заявил, что выиграл бы выборы 2024 года

Как сообщали тогда Politico и CNN со ссылкой на источники, Байден принял соответствующее решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден и сам засомневался в своих перспективах из-за результатов опросов: его штаб в середине июля впервые за два месяца провел опросы общественного мнения в некоторых ключевых штатах, и результаты были мрачными. Они показали, что Байден не только уступает во всех шести колеблющихся штатах, но и терпит поражение в Вирджинии и Нью-Мексико, где демократы не планировали тратить больших средств на рекламу, чтобы достичь победы. Харрис в результате в обоих штатах обошла Трампа.