На Украине задержали командира-дезертира скандальной бригады ВСУ

«ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении командиру одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады, который не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчинённых», — указано в сообщении.
В ГБР уточнили, что фигурант в конце 2024 года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Командир вместо этого приказал своим бойцам бежать без оружия, после чего сам оставил место несения службы. В результате мужчину задержали в Ровненской области на территории Незалежной.
Военнослужащего доставили в Киев, он проходит по делу о самовольном оставлении места несения службы и отказе выполнять приказ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
А ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ из бригады, обученной во Франции, дезертируют из-за морального упадка. Кроме того, в бригаде столкнулись с низкой эффективностью и отсутствием мотивации командиров среднего звена.