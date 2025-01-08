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Bild: слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии вызвали в Европе серьезную обеспокоенность. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По ее данным, именно с этим связано решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить со специальным заявлением для прессы и публично напомнить США о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности границ. Глава правительства ФРГ провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генсеком НАТО Марком Рютте. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер обсудил заявления Трампа по SMS, пишет Bild.

Ранее в среду Шольц сообщил, что лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к последним высказываниям Трампа. По словам главы правительства ФРГ, «принцип неприкосновенности границ распространяется на все страны».

Трамп, выступая во вторник перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отказался гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере. Ранее он заявлял, что США необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, а также высказывался о присоединении Гренландии, являющейся автономией в составе Дании, к США.

Также он заявлял, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, которые, по мнению избранного президента, исходят от «российских и китайских кораблей».

Трамп Дональд