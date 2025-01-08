Bild: слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе

Также он заявлял, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, которые, по мнению избранного президента, исходят от «российских и китайских кораблей».