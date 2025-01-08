В Пентагоне назвали общую сумму военной помощи Украине с начала СВО

В ноябре в ответ на атаки объектов в Курской и Брянской областях, проведенные украинскими войсками с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow, Россия испытала одну из новейших систем средней дальности «Орешник». По словам Путина, в случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия.