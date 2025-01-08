В Пентагоне назвали общую сумму военной помощи Украине с начала СВО

«На данный момент Соединенные Штаты, союзники и партнеры в совокупности выделили Украине более 126 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности с 24 февраля 2022 года», — сообщил он.
По итогам прошлого года объем американской военной помощи постсоветской республике составил почти 19,5 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с показателями 2023-го, когда киевские власти получили от Вашингтона 24,7 миллиарда долларов.
Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны, но, помимо ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
В ноябре в ответ на атаки объектов в Курской и Брянской областях, проведенные украинскими войсками с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow, Россия испытала одну из новейших систем средней дальности «Орешник». По словам Путина, в случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия.