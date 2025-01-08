Европарламент давно оторвался от реальности, заявил Пушков

«Европарламент давно оторвался от реальности, как и в свое время ПАСЕ. Большинству, которое составляют там либералы от партий с разными названиями, но представляющими одну силу — “коллективного Сороса”, отчего-то кажется, что они управляют миром. И они никак не возьмут в толк, что они все более превращаются в рудимент эпохи, когда ЕС был на коне. Однако конь под Евросоюзом сдох, и ЕС, подрываемый либеральной политикой, давно уже не тот, что прежде», — написал Пушков в своем Telegram-канале.