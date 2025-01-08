Зеленскому пророчат «рикошет» за остановку транзита газа из РФ в Европу

«Недавно Зеленский обратился к странам ЕС с просьбой о большей поддержке в преддверии инаугурации Трампа. Однако европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — говорится в материале.