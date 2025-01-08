Блинкен указал на приближение к запуску переговоров по Украине

Как заявил в середине декабря Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, Владимир Зеленский «должен быть готов пойти на сделку» для урегулирования украинского кризиса. Таким образом избранный президент США ответил на вопрос о том, следует ли Зеленскому готовиться к возможным уступкам, чтобы добиться завершения конфликта, и если да, то к каким именно. Кроме того, Трамп фактически сигнализировал о том, что властям в Киеве, с его точки зрения, не нужно пытаться восстановить контроль над некоторыми районами Украины, перешедшими под контроль России.