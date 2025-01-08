Президентские выборы в Румынии назначили на 4 мая

Президент Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, где было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.