Отказавшийся выполнять приказ командир батальона ВСУ выиграл дело в суде

Известно, что майор Константин К. не признал вину и заявил, что не имел возможности выполнить приказ по причине недостаточного числа людей и других проблем. Он добавил, что в декабре 2024 года в его подчинении было 314 военнослужащих из 758, то есть 41% от должного количества. 33 бойца из этих 314 даже не прошли базовую общевойсковую подготовку, 38 нуждались в медпомощи, а некоторые бойцы просто отказались выполнять приказ.