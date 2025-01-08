Отказавшийся выполнять приказ командир батальона ВСУ выиграл дело в суде

Известно, что майор Константин К. не признал вину и заявил, что не имел возможности выполнить приказ по причине недостаточного числа людей и других проблем. Он добавил, что в декабре 2024 года в его подчинении было 314 военнослужащих из 758, то есть 41% от должного количества. 33 бойца из этих 314 даже не прошли базовую общевойсковую подготовку, 38 нуждались в медпомощи, а некоторые бойцы просто отказались выполнять приказ.
Помимо этого, батальон, по словам майора, не прошел этап слаживания, а на тренировку солдат у него было всего четыре дня. Личный состав был в моральном упадке на фоне высоких потерь. Подсудимый говорил об этом руководству, но ответа не было. Суд закрыл дело.
Недавно на Украине схватили ушедшего в самоволку командира одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции и массово дезертировали. Военнослужащего доставили в Киев, он проходит по делу о самовольном оставлении места несения службы и отказе выполнять приказ.