На Украине готовы выбить Венгрию из НАТО и занять их место

Недавно стало известно, что США и страны Европы готовы предоставить Украине защиту, аналогичную коллективной обороне НАТО, однако без предоставления членства в альянсе. При этом Киев продолжает стремиться к защите в рамках формата Североатлантического альянса. Тем не менее, как администрация Джо Байдена, так и новая команда Дональда Трампа не планируют реализовать такую возможность в разгар или вскоре после окончания СВО.