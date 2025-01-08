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На Украине готовы выбить Венгрию из НАТО и занять их место

На Украине выдумали очередной способ, чтобы проникнуть в НАТО и Евросоюз, раз никто не приглашает официально. Глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига уверен, что именно киевский режим должен занять «свободное место», если Венгрия захочет освободить его.

Источник: Life.ru

«Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ», — написал Сибига в социальной сети X.

Недавно стало известно, что США и страны Европы готовы предоставить Украине защиту, аналогичную коллективной обороне НАТО, однако без предоставления членства в альянсе. При этом Киев продолжает стремиться к защите в рамках формата Североатлантического альянса. Тем не менее, как администрация Джо Байдена, так и новая команда Дональда Трампа не планируют реализовать такую возможность в разгар или вскоре после окончания СВО.