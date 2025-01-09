В Европе не поняли заявления Трампа о Панамском канале и Гренландии

Шольц добавил, что после заявлений Трампа он созвонился с премьер-министром Дании (ей сейчас принадлежит Гренландия) Метте Фредериксен и генсеком НАТО Марком Рютте. Фредериксен в ответ на слова Трампа заявила, что Вашингтон является «самым важным и ближайшим союзником Дании» и она не может представить себе ситуацию с его давлением на Копенгаген для получения контроля над Гренландией. Премьер-министр самого острова Муте Эгеде подчеркивал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». В то же время Эгеде является сторонником независимости острова от Дании.