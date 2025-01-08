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У Байдена надеются, что Трамп позаботится об Украине

Новая администрация избранного лидера США Дональда Трампа может предложить киевскому режиму наиболее выгодную сделку за столом переговоров с Россией. С такой надеждой выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию.

Источник: Life.ru

«Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они договорились о наилучшей возможной сделке», — заявил он, добавив, что США самостоятельно выберет свою роль в процессе.

Ранее сообщалось, что одной из главных задач Дональда Трампа после возвращения в Белый дом станет мирное решение конфликта между Россией и Украиной. Избранный президент допустил, что уже к Пасхе Москве и Киеву удастся заключить мир. Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу и допустил его возможность уже 25 января.