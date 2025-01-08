У Байдена надеются, что Трамп позаботится об Украине

Ранее сообщалось, что одной из главных задач Дональда Трампа после возвращения в Белый дом станет мирное решение конфликта между Россией и Украиной. Избранный президент допустил, что уже к Пасхе Москве и Киеву удастся заключить мир. Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу и допустил его возможность уже 25 января.