«Телеграф»: Зеленский пойдет на выборы президента Украины с одним условием

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, после чего должны были пройти выборы. Но этого не произошло из-за военного положения в стране. В законодательстве Украины нет четкого ответа на вопрос, что делать в таких случаях и можно ли сейчас считать Зеленского легитимным главой государства. Весной 2024 года украинские СМИ писали, что будет направлено обращение в Конституционный суд, но так его в итоге и не отправили.