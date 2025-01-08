Дуров высмеял Цукерберга после заявления о возвращении свободы слова в Instagram*

Дуров выразил сомнения в том, что подобные заявления могут быть надёжным признаком изменений. По его мнению, истинная проверка новых ценностей этих сервисов наступит в условиях очередного изменения политической ситуации. Он также отметил, что заявлять о поддержке свободы слова легко, когда отсутствует реальный риск или давление, но только действия в сложных условиях демонстрируют настоящую приверженность этим принципам.