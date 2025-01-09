Власти Финляндии решили оставить закрытой границу с Россией

5 ноября 2024 года газета Ilta-Sanomat написала, что власти Финляндии могут открыть один из КПП на границе с РФ в качестве эксперимента. 13 ноября глава МВД Финляндии Мари Рантанен опровергла информацию и заявила, что страна не будет открывать пограничные пункты.