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Удар по оборонному заводу «Мотор Сич» на Украине попал на видео

Российские войска атаковали оборонный завод «Мотор Сич» в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. Видеоролик прилёта публикует телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Прилёт по заводу на Украине. Видео © Telegram / Военкоры Русской Весны / Запорожская областная войсковая администрация.

Сообщается, что по территории предприятия прилетел ФАБ с модулем управления и коррекции. После взрыва вспыхнул пожар в цехах. Момент попадания запечатлели очевидцы на видеорегистратор. Известно, что завод изготавливал авиационные двигатели для самолётов и вертолётов.

Недавно российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и сборки БПЛА, а также скоплениям иностранных наёмников. Сообщается, что была задействована авиация, беспилотники и ракетные войска.