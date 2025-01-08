Удар по оборонному заводу «Мотор Сич» на Украине попал на видео

Сообщается, что по территории предприятия прилетел ФАБ с модулем управления и коррекции. После взрыва вспыхнул пожар в цехах. Момент попадания запечатлели очевидцы на видеорегистратор. Известно, что завод изготавливал авиационные двигатели для самолётов и вертолётов.