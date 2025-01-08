Пентагон анонсировал «очень значительный» транш военной помощи Украине

«Если всё пойдёт, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI», — сообщил чиновник на брифинге.
При этом, комментируя отправку вооружений со складов США, представитель Пентагона признал, что ВСУ на данный момент не получили 10−20% от всей заявленной помощи.
А ранее стало известно, что ведущий координатор поставок оружия США Украине Лора Купер ушла в отставку. Журналисты считают, что она решила завершить карьеру в страхе перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.