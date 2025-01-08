Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон анонсировал «очень значительный» транш военной помощи Украине

Власти США готовятся объявить о значительном пакете военной помощи Украине, который станет частью программы USAI, подразумевающей закупку нового оружия для Незалежной у производителей. Соответствующее заявление было сделано высокопоставленным представителем Пентагона.

Источник: Life.ru

«Если всё пойдёт, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI», — сообщил чиновник на брифинге.

При этом, комментируя отправку вооружений со складов США, представитель Пентагона признал, что ВСУ на данный момент не получили 10−20% от всей заявленной помощи.

А ранее стало известно, что ведущий координатор поставок оружия США Украине Лора Купер ушла в отставку. Журналисты считают, что она решила завершить карьеру в страхе перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.