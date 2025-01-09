Спецпосланник Келлог назвал ошибкой решение Байдена не вести переговоры с Путиным

«Думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать».