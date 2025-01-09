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Спецпосланник Келлог назвал ошибкой решение Байдена не вести переговоры с Путиным

Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа выразил уверенность, что новой администрации удастся создать условия, при которых будет возможность провести переговоры с президентом РФ.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента. Об этом заявил спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать».

Келлог выразил уверенность, что новой администрации удастся создать условия, при которых у Трампа будет возможность провести переговоры с президентом Путиным и Владимиром Зеленским. «Думаю, что они придут к решению в ближайшей перспективе», — добавил он, отказавшись назвать какие-либо сроки.

Трамп 7 января выразил желание провести переговоры с российским лидером и допустил, что это может произойти в ближайшие полгода. Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Байден Джо
Путин Владимир