Президентские выборы в Румынии пройдут 4 и 18 мая

Повторные президентские выборы в Румынии назначены на 4 мая (первый тур) и 18 мая (возможный второй тур). Это решение было принято руководством правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии.
Официальная информация содержится в пресс-релизе НЛП.
На первом заседании коалиции в новом году партии согласовали даты голосования и подтвердили, что их кандидатом остается Крин Антонеску.
Предыдущие президентские выборы прошли в Румынии 24 ноября. В первом туре победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место с 19,18% заняла лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони. Они должны были встретиться во втором туре 8 декабря, но Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал избирательный процесс и постановил провести выборы и предвыборную кампанию заново.
Ранее лидер румынской оппозиции Кэлин Джеорджеску подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге после того, как Конституционный суд страны отверг его жалобу на решение Центрального избирательного бюро (BEC) относительно аннулирования итогов первого этапа президентских выборов.