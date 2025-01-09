Президентские выборы в Румынии пройдут 4 и 18 мая

Предыдущие президентские выборы прошли в Румынии 24 ноября. В первом туре победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место с 19,18% заняла лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони. Они должны были встретиться во втором туре 8 декабря, но Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал избирательный процесс и постановил провести выборы и предвыборную кампанию заново.