Печально известная на Украине 155-я бригада «Анна Киевская», прошедшая обучение во Франции, опять попала в сводку. На этот раз Государственное бюро расследований задержало старшего лейтенанта, который сначала сам ушёл в самоволку, а потом приказал подчинённым сложить оружие и расходиться. Подразделение должно было находиться в Донбассе, а вот украинца, решившего сохранить жизнь себе и подчинённых, нашли в Ровенской области и доставили в Киев. Против него возбуждено уголовное дело. Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый прокомментировал скандалы с покинувшими 155-ю бригаду.